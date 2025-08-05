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    «Байер» — «Пиза»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Германии Байер Футбол Италии Пиза
    Леверкузенский «Байер» и итальянская «Пиза» проведут товарищеский поединок, который запланирован на 5 августа. Начало матча в 19:00 по мск.

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    «Фармацевты» выиграли два последних матча межсезонья. Они обыграли немецкие «Бохум» и «Фортуну». «Пиза» также не сидела сложа руки. У нее 3 победы в трех товарищеских поединках.

    Таким образом, команды подходят к игре в неплохой форме. Однако стоит учитывать уровень соперников. «Байер» явно сильнее и по идее у него не должно возникнуть особых проблем. В любом случае, все будет ясно после этого матча.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не сомневаются в победе леверкузенцев: 1.31 на «Байер», 4.90 на ничью, 6.70 на «Пизу».

    • Эксперты LiveSport предложили две ставки в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Байера» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Байер» — «Пиза» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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