Соболев: Я уже полностью освоился в «Зените»

Форвард петербургского «Зенита»прокомментировал матч третьего тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1), где он появился на замену во втором тайме и сравнял счет с пенальти.

«Не скажу, что было что‑то сверхъестественное, что я вышел на поле лишь во втором тайме. Могу лишь повторить, что уже полностью освоился в команде. Понимаю, что мне доверяют партнеры, тренерский штаб. Отдаю всего себя, и это нормально, а не что‑то особенное», — сказал Соболев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

28-летний Соболев стал футболистом «Зенита» в августе 2024 года, перебравшись из московского «Спартака». Всего он сыграл за команду во всех турнирах 34 матчей и забил 8 голов.