«Ротор» и «Енисей» поделили очки в матче Первой лиги

сыграл вничью с(0:0) в матче 3-го тура российской Первой лиги.

За весь матч волгоградская команда ударила 2 раза по воротам соперника и подала 5 угловых. «Енисей» трижды угрожал воротам «Ротора» и получил 2 желтые карточки.

Футбол. Россия. Первая лига Ротор — Енисей 0:0 Ротор: Никита Чагров, Максим Храмцов, Николай Покидышев, Вячеслав Бардыбахин, Никита Плотников (Михаил Мальцев, 76'), Сергей Макаров, Дмитрий Сасин (Davidyan D., 65'), Даниил Фомин, Илья Сафронов (Артем Симонян, 59'), Кирилл Никишин (Ярослав Арбузов, 59'), Александр Хохлачев (Дмитрий Лаврищев, 66') Енисей: Егор Шамов, Александр Масловский, Bogatyrev N., Андреа Чуканов, Егор Иванов, Артур Гилязетдинов, Александр Надольский (Оливье Кенфак, 74'), Александр Канаплин (Артём Погосов, 75'), Андрей Мазурин (Вячеслав Кротов, 85'), Ogienko R. (Иван Зазвонкин, 41'), Ratkovic L. (Андрей Окладников, 74') Предупреждение: Николай Покидышев (5')

После этого матча «Ротор» занимает 9-е место в таблице Первой лиги с 4 очками в активе. «Енисей» — на последней 18-й позиции (1).