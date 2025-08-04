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    «Ливерпуль» разгромил «Атлетик» из Бильбао в товарищеском матче

    «Ливерпуль» — «Атлетик» Б: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Ливерпуль» одержал победу над «Атлетик» из Бильбао (4:1) в рамках товарищеского противостояния.

    Дарвин Нуньес — нападающий «Ливерпуль»
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    Дарвин Нуньес — нападающий «Ливерпуль»

    В составе «мерсисайдцев» голы записали на свой счет Рио Нгумоха на 2-й минуте, Дарвин Нуньес на 5-й минуте и Харви Эллиотт на 58-й минуте.

    На 42-й минуте голкипер «Атлетика» Алекс Падилья забил гол в свои ворота.

    Единственный гол у команды из Бильбао забил Горка Гурусета на 76-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Ливерпуль — Атлетик 4:1
    Голы: 1:0 Rio Ngumoha (2'), 2:0 Дарвин Нуньес (5'), 3:0 Алекс Падилья (автогол) (42'), 4:0 Харви Эллиотт (58'), 4:1 Горка Гурусета (76') Ливерпуль: Фредди Вудман (Армин Печи, 46'), Лука Стефенсон, Эндрю Робертсон, Константинос Цимикас, Харви Эллиотт, Кёртис Джонс (Michael Laffey, 84'), Алексис Мак Аллистер (Wellity Lucky, 56'), Бен Доак (Jayden Danns, 56'), Дарвин Нуньес (Льюис Каумас, 80'), Treymaurice Nyoni (Tommy Piling, 67'), Rio Ngumoha (Trent Kone-Doherty, 67') Атлетик: Алекс Падилья, Иньиго Лекуэ, Андони Горосабель (Johaneko Louis-Jean, 73'), Беньят Прадос (Роберт Наварро, 13'), Микель Весга, Унаи Гомес, Горка Гурусета (Урко Исета, 85'), Алехандро Беренгер (Пейо Уртасун, 85'), Alejandro Rego (Унай Венседор, 73'), Nicolas Serrano (Аду Арес, 73'), Jon De Luis

    В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против «Кристал Пэлас» 10-го августа в матче за Суперкубок Англии. «Атлетик» из Бильбао встретится с «Арсеналом» 9-го августа Кубка Эмиратов.

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