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    Черчесов — об игре «Краснодара»: Огонька не хватает

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    Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов высказался об игре «Краснодара» на старте нынешнего сезона.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Могу прекрасно понять "Краснодар", потому что они получили долгожданное чемпионство. Сейчас, вроде бы, они делают то же самое, но огонька не хватает. Играют пока тяжело, но самое главное — результат.

    Лично для меня, победа "Краснодара" над "Динамо" в непростом матче — это главное событие третьего тура. Краснодарцам этот результат даст нужный толчок и поможет встать на ту дорогу, на которой они были в прошлом году», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

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    • Напомним, что в матче 3-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. После этого поединка «быки» занимают 5-е место в таблице с 6-ю очками в активе.

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