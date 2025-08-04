Черчесов — об игре «Краснодара»: Огонька не хватает

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» Фото: globallookpress.com
«Могу прекрасно понять "Краснодар", потому что они получили долгожданное чемпионство. Сейчас, вроде бы, они делают то же самое, но огонька не хватает. Играют пока тяжело, но самое главное — результат.
Лично для меня, победа "Краснодара" над "Динамо" в непростом матче — это главное событие третьего тура. Краснодарцам этот результат даст нужный толчок и поможет встать на ту дорогу, на которой они были в прошлом году», — сказал Черчесов «Матч ТВ».
Напомним, что в матче 3-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. После этого поединка «быки» занимают 5-е место в таблице с 6-ю очками в активе.