Аморим: У меня нет сомнений, что ситуация улучшится

Наставникнадеется на улучшение ситуации в клубе.

«У меня нет сомнений, что ситуация улучшится. Существуют вещи, которые не купишь, и у этого клуба они есть: репутация, история, болельщики. Деньги у нас есть даже без Лиги чемпионов. Омар Беррада и ребята как раз выстраивают стратегию, чтобы их стало ещё больше. Это не проблема. Если мы создадим правильную культуру — с такой репутацией и такими финансами — мы вернёмся на своё место. Это очевидно», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

В прошлом сезоне «МЮ» занял 15-е место, набрав 42 очка. Первый матч нового сезона команда сыграет 17 августа с «Арсеналом» на «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.