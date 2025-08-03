Гарсия: Самое главное, что мы можем исправить неудачный старт сезона

Нападающийподвел итог матча против(1:1).

«Тяжелый матч, нас было десять человек, хотели одержать победу, но не получилось. Я не видел повтора, два пенальти есть, значит, есть.

Судейство? Можно каждую неделю об этом говорить. Но я хочу говорить о футболе. Судейство от нас не зависит.

Старт сезона? Это начало сезона, как вы сказали. Да, не лучший старт. Самое главное, что мы можем это исправить», — цитирует Гарсию «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После трех туров «Акрон» набрал 5 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 4 очками располагается на 10-й позиции.