Булыкин: «Зенит» пока не в той форме, которую от неё ждут

Бывший нападающий сборной Россииподелился мнением об игрена старте нынешнего сезона.

«Все ждут яркой и мощной игры от всех. Но назад уже ничего не вернуть. Думаю, все ожидали ничью в матче "Зенита" с ЦСКА. Играли две хорошие команды. Соболев имел пару моментов. Когда ты не реализуешь их, это влияет на игру.

Когда "Зенит" начнёт играть мощно, начнёт набирать очки. Но пока не может — с тем же "Рубином" сыграл вничью. Пока команда не в той форме, которую от неё шждут. Должны выигрывать и создавать моменты. Но пока ещё не всё получается», — сказал Булыкин Чемпионату.

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). После этого матча «сине-бело-голубые» занимают 6-е место в таблице с 5-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ахмата» 9-го августа.