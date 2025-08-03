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    Булыкин: «Зенит» пока не в той форме, которую от неё ждут

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Зенита» на старте нынешнего сезона.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Все ждут яркой и мощной игры от всех. Но назад уже ничего не вернуть. Думаю, все ожидали ничью в матче "Зенита" с ЦСКА. Играли две хорошие команды. Соболев имел пару моментов. Когда ты не реализуешь их, это влияет на игру.

    Когда "Зенит" начнёт играть мощно, начнёт набирать очки. Но пока не может — с тем же "Рубином" сыграл вничью. Пока команда не в той форме, которую от неё шждут. Должны выигрывать и создавать моменты. Но пока ещё не всё получается», — сказал Булыкин Чемпионату.

  • «Зенит» — ЦСКА 1:1. Онлайн, прямая трансляция
  • «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в центральном матче 3-го тура РПЛ
  • Сегодня

    • В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). После этого матча «сине-бело-голубые» занимают 6-е место в таблице с 5-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ахмата» 9-го августа.

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