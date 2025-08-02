«Локомотив» в гостях обыграл «Пари НН»

Алексей Батраков Фото: globallookpress.com
В составе победителей голами отметились Дмитрий Воробьев (29'), Алексей Батраков (59') и Сергей Пиняев (62'). У нижегородцев забитыми мячами отметились Вячеслав Грулев (60') и Тьяго Весино (72').
Футбол. Россия. Премьер-лига
Пари НН — Локомотив 2:3
Голы: 0:1 Дмитрий Воробьёв (29'), 0:2 Алексей Батраков (59'), 1:2 Вячеслав Грулёв (60'), 1:3 Сергей Пиняев (62'), 2:3 Тиаго Весино (72')
«Железнодорожники» одержали третью победу подряд и возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 9 очками. «Пари НН» дал бой столичной команде, но так и не набрал первые очки в сезоне, продолжая оставаться в зоне вылета без набранных очков.
«Пари НН» проведет следующий матч 10 августа против «Ростова» в гостях, «Локомотив» сыграет против «Спартака» на своем поле днем ранее.