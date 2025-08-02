ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тиаго ПаласиосУругвайская жемчужина. Усилит ли Тиаго Паласиос правый край ЦСКА?
  • 22:30
    • «Краснодар» одержал минимальную победу над «Динамо»
  • 22:28
    • «Локомотив» в гостях обыграл «Пари НН»
  • 20:07
    • «Крылья Советов» разбили «Ростов», Раков сделал дубль
  • 18:26
    • Леклер стал лучшим в квалификации Гран-при Венгрии
  • 23:06
    • Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Торонто
    Все новости спорта

    «Локомотив» в гостях обыграл «Пари НН»

    «Пари НН» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Локомотив
    «Локомотив» обыграл «Пари НН» в гостевом матче 3-го тура РПЛ со счетом 3:2.

    Алексей Батраков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков

    В составе победителей голами отметились Дмитрий Воробьев (29'), Алексей Батраков (59') и Сергей Пиняев (62'). У нижегородцев забитыми мячами отметились Вячеслав Грулев (60') и Тьяго Весино (72').

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Локомотив 2:3
    Голы: 0:1 Дмитрий Воробьёв (29'), 0:2 Алексей Батраков (59'), 1:2 Вячеслав Грулёв (60'), 1:3 Сергей Пиняев (62'), 2:3 Тиаго Весино (72')

    «Железнодорожники» одержали третью победу подряд и возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 9 очками. «Пари НН» дал бой столичной команде, но так и не набрал первые очки в сезоне, продолжая оставаться в зоне вылета без набранных очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» проведет следующий матч 10 августа против «Ростова» в гостях, «Локомотив» сыграет против «Спартака» на своем поле днем ранее.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Много голов не ждем
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Возьмет ли «Спартак» три очка?
  • «Акрон» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Балтика» дома разберется с «Оренбургом»
  • «Балтика» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 3 августа
  • Завтра в 20:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Дордой — Алай
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Факел — Сокол
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Витория — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сеара — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры