«Локомотив» в гостях обыграл «Пари НН»

обыгралв гостевом матче 3-го тура РПЛ со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Дмитрий Воробьев (29'), Алексей Батраков (59') и Сергей Пиняев (62'). У нижегородцев забитыми мячами отметились Вячеслав Грулев (60') и Тьяго Весино (72').

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Локомотив 2:3 Голы: 0:1 Дмитрий Воробьёв (29'), 0:2 Алексей Батраков (59'), 1:2 Вячеслав Грулёв (60'), 1:3 Сергей Пиняев (62'), 2:3 Тиаго Весино (72')

«Железнодорожники» одержали третью победу подряд и возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 9 очками. «Пари НН» дал бой столичной команде, но так и не набрал первые очки в сезоне, продолжая оставаться в зоне вылета без набранных очков.

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» проведет следующий матч 10 августа против «Ростова» в гостях, «Локомотив» сыграет против «Спартака» на своем поле днем ранее.