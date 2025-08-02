Маскерано: Надеемся, Месси продлит контракт с «Интер Майами»

Наставниквысказался о том, что клуб может продлить контракт с 38-летним форвардом

«Мы все надеемся, что он продлит свой контракт. Это решение будет приниматься им и клубом — они обсуждают это в частном порядке. Когда настанет время и стороны придут к соглашению, они объявят об этом.

Я тоже видел эти слухи, но могу сказать только одно: мы все надеемся, что он останется с нами», — приводит слова Маскерано Goal.

Месси играет за «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период форвард провел 69 матчей во всех турнирах, забил 58 мячей и сделал 28 голевых передач.

Контракт с Месси истекает в конце 2025 года.