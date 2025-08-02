Аморим: У нас замечательная команда

Главный тренервысказался о нынешнем составе английской команды.

«У нас замечательная команда. Из нынешнего состава мы можем выжать ещё больше. Та работа, которую мы провели, чтобы получше изучить Матеуса Кунью и Брайана Мбемо, была крайне важной, ведь они оказались именно теми, кого мы надеялись найти — хорошими людьми и футболистами.

Команда — это отражение моей работы, поэтому я не могу быть счастливее, когда у нас появляется хороший результат. Парни отдают все силы — это самое главное. При подборе состава я действовал уверенно, ведь знал, что делать, и у нас было чёткое представление о том, какой состав нам нужен», — цитирует Аморима клубная пресс-служба.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» финишировал только на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ прошлого сезона.