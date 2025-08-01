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    Файзуллаев обратился к ЦСКА после перехода в «Истанбул Башакшехир»

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    Бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который перешел в «Истанбул Башакшехир», обратился к московскому клубу.

    Аббосбек Файзуллаев
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    Аббосбек Файзуллаев

    «В моей карьере произошло большое событие: я перешел из ЦСКА в "Истанбул Башакшехир".

    Я очень благодарен клубу ЦСКА, руководству и тренерам, Владимиру Федотову и Марко Николичу, за то, что в меня поверили, дали шанс проявить себя на новом уровне и помогали советами, которые так нужны для развития. Я всегда усердно работал, чтобы оправдать это доверие и принести клубу пользу. Хочу поблагодарить всех сотрудников и персонал клуба и особенно партнеров по команде, которые тепло меня встретили и помогали с первого дня. Благодаря ЦСКА я в том числе закрепился в сборной Узбекистана, с которой пережил незабываемые моменты: сыграл на Олимпийских играх в Париже и вышел на ЧМ-2026.

    Спасибо, ЦСКА и потрясающие болельщики армейцев! Я от всей души желаю клубу удачи и новых больших побед. Мы остаемся друзьями, и я всегда буду болеть за вас! ЦСКА всегда будет первым!

    Теперь я игрок "Истанбула". Для меня это новый вызов, который очень меня мотивирует. Культура Турции близка моей родной узбекской, и я уверен, что впереди множество приятных открытий и событий в такой интересной стране. При этом в Турции очень сложный чемпионат: высокая конкуренция, жесткая борьба. "Истанбул" каждый год борется за высокие места, и мне очень хочется помочь клубу сделать шаг вперед в чемпионате. Особенно отмечу, как я рад возможности впервые сыграть в еврокубках: "Истанбул Башакшехир" выступает в Лиге Конференций, и я буду счастлив помочь клубу и в этой борьбе.

    С нетерпением жду нашей встречи с вами, дорогие болельщики "Истанбула"! » — написал Файзуллаев в соцсетях.

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    • Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 года. Всего он провел за армейцев 72 матча, забил восемь мячей и сделал 22 голевые передачи.

    Вместе с ЦСКА Файзуллаев завоевал Кубок России, Суперкубок России и стал бронзовым призером РПЛ.

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