Защитник «Интера» Биссек может перебраться в «Кристал Пэлас»

Центральный защитник «Интера»этим летом может сменить команду.

По данным авторитетного итальянского издания Gazzetta Dello Sport, 24-летний игрок сборной Германии находится в поле зрения «Кристал Пэлас».

Английский клуб готов выложить за Биссека 30 млн евро. Ранее защитником интересовался «Вест Хэм», но он предлагал лишь 20 млн евро.

В прошлом сезоне Биссек сыграл за «Интер» 46 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. Его контракт с итальянским клубом действует еще четыре года, а цена на Transfermarkt равна 35 млн евро.