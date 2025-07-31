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    Защитник «Интера» Биссек может перебраться в «Кристал Пэлас»

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    Центральный защитник «Интера» Ян-Аурель Биссек этим летом может сменить команду.

    Ян-Аурель Биссек
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    Ян-Аурель Биссек

    По данным авторитетного итальянского издания Gazzetta Dello Sport, 24-летний игрок сборной Германии находится в поле зрения «Кристал Пэлас».

    Английский клуб готов выложить за Биссека 30 млн евро. Ранее защитником интересовался «Вест Хэм», но он предлагал лишь 20 млн евро.

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  • 28/07/2025

    • В прошлом сезоне Биссек сыграл за «Интер» 46 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. Его контракт с итальянским клубом действует еще четыре года, а цена на Transfermarkt равна 35 млн евро.

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