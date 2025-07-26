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    Галактионов: Сейчас важно не декларировать, а тихо скромно делать свое дело

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о прогрессе молодых футболистов под его руководством.

    Алексей Батраков — футболист «Локомотива»
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    Алексей Батраков — футболист «Локомотива»

    «У нас не только сейчас появился Алексей, один из лучших футболистов России. В прошлых сезонах — это Макс Глушенков, который от нас, к сожалению, ушел в другой клуб и стал там одним из лучших. Пиняев проводил один из лучших сезонов, сейчас восстанавливается после повреждения, Дима Воробьев. Это не только молодые футболисты, но и уровень команды, где каждый старается проявлять себя. Нам немного не хватает, чтобы добраться до заветной цели, но постараемся. Сейчас важно не декларировать, не разговоры разговаривать, а тихо скромно делать свое дело, пахать, добиваться успеха», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» набрал 6 очков после 2 туров и занимает 1-е место в РПЛ.

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