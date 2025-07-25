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    «Крылья Советов» — «Пари НН»: стартовые составы на матч РПЛ

    «Крылья Советов» — «Пари НН»: составы, прогнозы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч второго тура между самарскими «Крыльями Советов» и «Пари НН».

    Хуан Боселли
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    Хуан Боселли

    «Крылья Советов»: Сергей Песьяков (вратарь), Доминик Ороз, Иван Лепский, Кирилл Печенин, Сергей Божин, Амар Рахманович, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Фернандо Костанца, Алексей Сутормин, Вадим Раков.

    «Пари НН»: Вадим Лукьянов (вратарь), Максим Шнапцев, Виктор Александров, Свен Карич, Хуан Кастильо, Мамаду Майга, Владислав Карапузов, Лука Вешнер Тичич, Даниил Лесовой, Хуан Боселли, Вячеслав Грулев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра начнется в 19:00 (мск) и пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Прогноз на эту встречу доступен по ссылке.

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