«Крылья Советов» — «Пари НН»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч второго тура между самарскими «Крыльями Советов» и «Пари НН».

«Крылья Советов»: Сергей Песьяков (вратарь), Доминик Ороз, Иван Лепский, Кирилл Печенин, Сергей Божин, Амар Рахманович, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Фернандо Костанца, Алексей Сутормин, Вадим Раков.

«Пари НН»: Вадим Лукьянов (вратарь), Максим Шнапцев, Виктор Александров, Свен Карич, Хуан Кастильо, Мамаду Майга, Владислав Карапузов, Лука Вешнер Тичич, Даниил Лесовой, Хуан Боселли, Вячеслав Грулев.

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Игра начнется в 19:00 (мск) и пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Прогноз на эту встречу доступен по ссылке.