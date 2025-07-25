ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жуан Педро и Коул ПалмерОни снова здесь. Что делает «Челси» теневым фаворитом нового сезона АПЛ
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» не хочет отпускать Исака

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Трансферы Ливерпуль Саудовская Про-Лига
    Будущее нападающего Александера Исака в «Ньюкасле» пока остается неопределенным.

    Александер Исак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Исак

    25-летний швед намерен перебраться в Саудовскую Аравию, где им активно интересуются, но руководство «сорок» не хочет отпускать свою главную звезду. Также известно о желании заполучить Исака со стороны «Ливерпуля».

    По данным The Telegraph, будущее форварда станет ясно после встречи председателя правления Ясиром Аль-Румайяном и Саудовским государственным инвестиционным фондом (PIF), которому принадлежит клуб.

    Сейчас Исак оценивается в 120 млн евро, а его контракт действует еще три года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Крылья Советов» и «Пари НН» определить, кто из них сильнее?
  • «Крылья Советов» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Первая победа «Арсенала» в сезоне?
  • «Арсенал» Тула — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Быки» снова победят?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 26 июля
  • Завтра в 17:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Сочи — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Шилдс — Дэниелс
  • Бои
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры