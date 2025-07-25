«Ньюкасл» не хочет отпускать Исака

Будущее нападающегов «Ньюкасле» пока остается неопределенным.

25-летний швед намерен перебраться в Саудовскую Аравию, где им активно интересуются, но руководство «сорок» не хочет отпускать свою главную звезду. Также известно о желании заполучить Исака со стороны «Ливерпуля».

По данным The Telegraph, будущее форварда станет ясно после встречи председателя правления Ясиром Аль-Румайяном и Саудовским государственным инвестиционным фондом (PIF), которому принадлежит клуб.

Сейчас Исак оценивается в 120 млн евро, а его контракт действует еще три года.