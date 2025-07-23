Источник: Голкипер Милинкович-Савич перейдет в «Торино»

близок к подписанию 28-летнего сербского голкипераиз

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, сумма трансфера составит около 22,5 миллиона евро, что превышает прописанные в контракте отступные в размере 19 миллионов — такая договоренность позволяет «Наполи» выплатить сумму в рассрочку.

В сделке также предусмотрен обмен: нападающий Сириль Нгонж перейдет в «Торино» на правах аренды за 1 миллион евро с опцией выкупа за 18 миллионов.

Милинкович-Савич имеет в активе 158 матчей за «Торино», из них 52 игры с «на ноль». В минувшем сезоне он провёл 39 матчей во всех турнирах, в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.