Спортдиректор «Айнтрахта»: Экитике заслужил переход в «Ливерпуль»

Спортивный директорподелился мнением о переходе нападающего

«За полтора года работы у нас Юго значительно вырос и стал ценным приобретением для команды и нашего клуба как на поле, так и за его пределами.

Для него и "Айнтрахта" очень важно, что он переходит в одну из лучших команд Европы с самыми большими амбициями и возможностями. Юго заслужил этот переход, и он показывает, что мы способны предложить игрокам большие перспективы», — приводит слова Крёше официальный сайт «Айнтрахта».

Ранее сообщалось о том, что Экитике подписал контракт с «Ливерпулем» до лета 2031-го года. В прошедшем сезоне форвард провел за «Айнтрахт» 33 матча в рамках Бундеслиги, забил 15 голов и сделал 8 голевых передач.