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    Спортдиректор «Айнтрахта»: Экитике заслужил переход в «Ливерпуль»

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    Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше поделился мнением о переходе нападающего Юго Экитике в «Ливерпуль».

    Юго Экитике перешел в «Ливерпуль»
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    Юго Экитике перешел в «Ливерпуль»

    «За полтора года работы у нас Юго значительно вырос и стал ценным приобретением для команды и нашего клуба как на поле, так и за его пределами.

    Для него и "Айнтрахта" очень важно, что он переходит в одну из лучших команд Европы с самыми большими амбициями и возможностями. Юго заслужил этот переход, и он показывает, что мы способны предложить игрокам большие перспективы», — приводит слова Крёше официальный сайт «Айнтрахта».

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  • 22/07/2025

    • Ранее сообщалось о том, что Экитике подписал контракт с «Ливерпулем» до лета 2031-го года. В прошедшем сезоне форвард провел за «Айнтрахт» 33 матча в рамках Бундеслиги, забил 15 голов и сделал 8 голевых передач.

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