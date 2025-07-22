«Шкендия» минимально переиграла «ФКСБ»

Завершился матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Шкендия» из Северной Македонии на своем поле переиграл румынский «ФКСБ» со счетом 1:0.

Единственные гол в матче забил Роналдо Уэбстер на 65-й минуте встречи.

В составах команд было показано по одной красной карточке — сначала «Шкендия» оказалась в меньшинстве на 70-й Камер Кака, а 9 минут спустя игрок «ФКСБ» Флорин Танасе покинул досрочно поле после удаления.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Шкендия — Стяуа 1:0 Голы: 1:0 Ronaldo Webster (65'), 1:1 Хёскульдур Гюннлёйхссон (пенальти) (28'), 2:1 Микаэль Исхак (пенальти) (36'), 3:1 Жоэл Виейра Перейра (42'), 4:1 Микаэль Исхак (пенальти) (45 + 3'), 5:1 Лео Бенгтссон (45 + 6') Шкендия: Бабукарр Гайе, Бесарт Ибраими (Fiton Ademi, 83'), Aleksander Trumci, Imran Fetai, Klisman Cake, Ronaldo Webster, Reshat Ramadani, Kamer Qaka, Fabrice Tamba (Mevlan Murati, 90'), Endrit Krasniqi (Adamu Alhassan, 46'), Vane Krstevski (Liridon Latifi, 46') Стяуа: Штефан Тырновану, Влад Кирикеш (Октавиан Попеску, 76'), Ристо Радунович, Михай Попеску, Сиябонга Нгезана, Валентин Крецу, Juri Cisotti, Дариус Олару (Мариус Штефэнеску, 63'), Адриан Шут (Овидиу Перияну, 63'), Флорин Тэнасе, Давид Микулеску Предупреждения: Сиябонга Нгезана (18'), Vane Krstevski (42') Удаления: Kamer Qaka (71'), Флорин Тэнасе (79')

Ответный поединок пройдет 29 июля в Бухаресте.