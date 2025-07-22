У «Барселоны» есть возможность выкупа Рашфорда

находится на финальной стадии перехода вна условиях аренды, которая продлится до лета 2026 года.

Как сообщает COPE со ссылкой на журналиста Мигеля Рико, между клубами достигнута договорённость, предусматривающая возможность выкупа, однако в случае её неисполнения каталонцам придётся выплатить компенсацию около €5 млн.

Cтороны уже согласовали все ключевые параметры сделки. Выкуп Рашфорда обойдётся «Барселоне» в сумму от €30 до €35 млн.

Футболист согласился на 30-процентное сокращение зарплаты, но даже с этим условием его годовой доход в Испании составит порядка €14 млн.

Рашфорд — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Вторую половину прошлого сезона он провёл в аренде в «Астон Вилле».