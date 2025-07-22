ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеНовый Нуньес или будущий Анри? «Ливерпуль» делает ставку на Экитике
    Все новости спорта

    У «Барселоны» есть возможность выкупа Рашфорда

    Футбол Футбол Испании Барселона Футбол Англии Манчестер Юнайтед Астон Вилла Трансферы
    Маркус Рашфорд находится на финальной стадии перехода в «Барселону» на условиях аренды, которая продлится до лета 2026 года.

    Маркус Рашфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд

    Как сообщает COPE со ссылкой на журналиста Мигеля Рико, между клубами достигнута договорённость, предусматривающая возможность выкупа, однако в случае её неисполнения каталонцам придётся выплатить компенсацию около €5 млн.

    Cтороны уже согласовали все ключевые параметры сделки. Выкуп Рашфорда обойдётся «Барселоне» в сумму от €30 до €35 млн.

    Футболист согласился на 30-процентное сокращение зарплаты, но даже с этим условием его годовой доход в Испании составит порядка €14 млн.

    Рашфорд — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Вторую половину прошлого сезона он провёл в аренде в «Астон Вилле».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чемпионы Финляндии и Казахстана сыграют по низам?
  • КуПС — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Как «Црвена Звезда» съездит на Гибралтар?
  • «Линкольн» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Киевляне стартуют в Лиге чемпионов с победы?
  • «Хамрун» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 22 июля
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч КуПС — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Линкольн — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хамрун — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ноа — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уильямс — Стернс
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры