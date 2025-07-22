У «Барселоны» есть возможность выкупа Рашфорда

Маркус Рашфорд Фото: globallookpress.com
Как сообщает COPE со ссылкой на журналиста Мигеля Рико, между клубами достигнута договорённость, предусматривающая возможность выкупа, однако в случае её неисполнения каталонцам придётся выплатить компенсацию около €5 млн.
Cтороны уже согласовали все ключевые параметры сделки. Выкуп Рашфорда обойдётся «Барселоне» в сумму от €30 до €35 млн.
Футболист согласился на 30-процентное сокращение зарплаты, но даже с этим условием его годовой доход в Испании составит порядка €14 млн.
Рашфорд — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Вторую половину прошлого сезона он провёл в аренде в «Астон Вилле».