«Ноа» стартовал с первого раунда, где в плотной борьбе победил «Будучность» с общим счетом 3:2. Для гостей это стартовый раунд, в преддверии которого они провели контрольный поединок с немецким «Карлсруэ», выиграв 2:1.
«Ференцварош» — намного опытнее своего оппонента в плане выступлений в еврокубках. Последние сезоны клуб постоянно выступал в групповом этапе, так что «Ноа» придется нелегко в этом противостоянии.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.40 на победу «Ноа», 2.15 на победу «Ференцвароша».
- В своем прогнозе за 2.25 эксперты LiveSport.Ru рассчитывают на уверенный старт от «Ференцвароша».
- Искусственный интеллект также считает гостей фаворитами и ставит на их победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ноа» — «Ференцварош» смотрите на LiveCup.Run.
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