В четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов армянский клубпримет венгерский. Команды сыграют 22 июля в 19:00 мск.

«Ноа» стартовал с первого раунда, где в плотной борьбе победил «Будучность» с общим счетом 3:2. Для гостей это стартовый раунд, в преддверии которого они провели контрольный поединок с немецким «Карлсруэ», выиграв 2:1.

«Ференцварош» — намного опытнее своего оппонента в плане выступлений в еврокубках. Последние сезоны клуб постоянно выступал в групповом этапе, так что «Ноа» придется нелегко в этом противостоянии.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.40 на победу «Ноа», 2.15 на победу «Ференцвароша».

В своем прогнозе за 2.25 эксперты LiveSport.Ru рассчитывают на уверенный старт от «Ференцвароша».

Искусственный интеллект также считает гостей фаворитами и ставит на их победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ноа» — «Ференцварош» смотрите на LiveCup.Run.

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