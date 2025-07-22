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    Гоцук: Юран назначил меня капитаном «Серик Беледиеспор»

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    Новобранец «Серик Беледиеспор» Кирилл Гоцук сообщил о причинах назначения его капитаном в турецком клубе.

    Кирилл Гоцук
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    Кирилл Гоцук

    «Сергей Николаевич перед товарищеским матчем с "Бодрумом" доверил повязку, потому что, как понимаю, прежний капитан покинул клуб. А из нынешнего состава я являюсь одним из самых опытных футболистов.

    Считаю, что капитан должен быть проводником идей тренерского штаба, тем более я знаю требования Сергея Николаевича, был у него безальтернативным капитаном в "Пари НН" на протяжении долгого времени. Мне кажется, это сыграло решающую роль, когда тренер принимал решение, кого назначить капитаном», — сказал Гоцук «Матч ТВ».

    32-летний Гоцук подписал двухлетний контракт с «Серик Беледиеспор» после ухода из «Пари НН» в качестве свободного агента. За нижегородцев защитник выступал с 2020 года и был там капитаном. Юран работал главным тренером «Пари НН» с 2023 по 2024 год.

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