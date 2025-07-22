Доннарумма может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Вратарьможет продолжить карьеру в Турции. В его услугах заинтересован, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, турецкий клуб внимательно следит за ситуацией вокруг итальянца, чей контракт с «ПСЖ» истекает летом 2026 года.

Парижане, в свою очередь, рассматривают возможность пересмотра условий соглашения, поскольку не готовы продолжать платить Доннарумме зарплату в размере €12 млн за сезон.

Интерес к голкиперу усилился на фоне неопределённости с продлением контракта. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться по финансовым условиям. Возможность ухода становится всё более реальной.

Напомним, в прошедшем сезоне Доннарумма завоевал с «ПСЖ» сразу три трофея: Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции.