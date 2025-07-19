Романо: «Галатасарай» договорился о трансфере Осимхена за 75 млн евро

принял предложениео продаже нигерийского нападающегоза рекордные для турецкого футбола 75 млн евро. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Сделка предусматривает поэтапную выплату: 40 млн евро «Галатасарай» заплатит немедленно, еще 35 млн евро — летом 2026 года. В контракте прописано необычное условие: в течение ближайших двух лет Осимхен не сможет перейти ни в один клуб Серии А.

По информации источника, стороны завершают согласование финальных деталей, включая пункт о возможной последующей продаже.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что Осимхен подпишет контракт с «Галатасараем» до 2030 года с зарплатой 18 млн евро в год.

В сезоне-2024/25 Осимхен уже выступал за турецкий клуб на правах аренды, где провёл 41 матч, отметился 37 голами и восемью ассистами. Его текущее соглашение с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.