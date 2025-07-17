ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
    Все новости спорта

    «Ильвес» — «Шахтер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Украины Шахтер Донецк Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Финский «Ильвес» и украинский «Шахтер» проведут ответный поединок первого раунда квалификации. Начало 17 июля в 19:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Шахтер» обеспечил себе уверенный перевес на ответную игру. В первой встрече «горняки» разгромили соперника со счетом 6:0. Таким образом, шансы хозяев на спасение выглядят крайне заоблачными.

    Эксперты считают, что у «Ильвеса» нет шансов. Фаворитом игры явялется «Шахтер». Посмотрим, что нам предлагают.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Букмекеры дают 5.30 на победу «Ильвеса» и 1.47 на победу «Шахтера».

    • На LiveSport.Ru ждут крупный результат. Ставки можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект полагает, что команды закончат нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ильвес» — «Шахтер» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» выиграть у «Балтики»?
  • «Динамо» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Пройдут ли беларусы во 2 раунд Лиги конференций?
  • «Работнички» — «Торпедо» Ж. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Шахтёр» нанесёт новое крупное поражение сопернику?
  • «Ильвес» — «Шахтёр» Д. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.07
  • Экспресс дня 17 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Работнички — Торпедо Ж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ильвес — Шахтёр Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Приштина — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ордабасы — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Неман — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сутьеска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры