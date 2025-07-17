«Шахтер» обеспечил себе уверенный перевес на ответную игру. В первой встрече «горняки» разгромили соперника со счетом 6:0. Таким образом, шансы хозяев на спасение выглядят крайне заоблачными.
Эксперты считают, что у «Ильвеса» нет шансов. Фаворитом игры явялется «Шахтер». Посмотрим, что нам предлагают.
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Прогнозы и ставки
Полезная информация для ставок:
- Букмекеры дают 5.30 на победу «Ильвеса» и 1.47 на победу «Шахтера».
- На LiveSport.Ru ждут крупный результат. Ставки можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект полагает, что команды закончат нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ильвес» — «Шахтер» смотрите на LiveCup.Run.
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