приметв матче 14-го тура чемпионата Бразилии, который состоится 17 июля в 03:30 мск.

«Брагантино» набрал 26 очков и остается третьей командой таблицы. В случае победы «быки» могут подняться сразу на первое место, так что мотивации у хозяев должно быть много.

«Сан-Паулу» продолжает находится в кризисе. У клуба 12 очков после 13 туров. Гости в шаге от зоны вылета. При этом они проиграли 4 поединка подряд.

Некоторые эксперты считают, что «Брагантино» уверенно победит «Сан-Паулу». Посмотрим, насколько они правы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают хозяев фаворитом встречи: котировки на победу составляют 2.35 и 3.45, на ничью можно поставить за 2.97.

Эксперты LiveSport. Ru предложили две ставки на матч в своем прогнозе.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брагантино» — «Сан-Паулу» смотрите на LiveCup. Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.