«Брагантино» набрал 26 очков и остается третьей командой таблицы. В случае победы «быки» могут подняться сразу на первое место, так что мотивации у хозяев должно быть много.
«Сан-Паулу» продолжает находится в кризисе. У клуба 12 очков после 13 туров. Гости в шаге от зоны вылета. При этом они проиграли 4 поединка подряд.
Некоторые эксперты считают, что «Брагантино» уверенно победит «Сан-Паулу». Посмотрим, насколько они правы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают хозяев фаворитом встречи: котировки на победу составляют 2.35 и 3.45, на ничью можно поставить за 2.97.
- Эксперты LiveSport. Ru предложили две ставки на матч в своем прогнозе.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брагантино» — «Сан-Паулу» смотрите на LiveCup. Run.
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