Ред Булл Брагантино — Сан-Паулу. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июля 2025 года

17 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Сан-Паулу», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Быки» борются за лидерство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ред Булл Брагантино» всего на один пункт отстает от лидера чемпионата. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 13 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» забодали «Коринтианс» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Баии» (0:3). А вот поединок с «Васко да Гамой» принес три очка в копилку (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Ред Булл Брагантино» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» нынче выглядят достаточно уверенно. Вот только забивает команда с некоторой натугой.

Причем «Ред Булл Брагантино» традиционно неудачно противостоит «Сан-Паулу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена подтянуться к лидеру.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Трёхцветные» сражаются за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Сан-Паулу» на один зачетный пункт опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Сан-Паулу» уступил «Фламенго» (0:2).

До того команда была бита «Васко да Гамой» (1:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Баии» (1:2).

При этом «Сан-Паулу» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сан-Паулу» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 10 мячей в 13 поединках чемпионата.

При этом «Сан-Паулу» пропускает в среднем чаще одного мяча за матч. А вот победила команда всего в двух матчах текущего чемпионата.

Команда уступила в трех своих последних поединках. При этом в чемпионате «трёхцветные» не побеждают уже 2 месяца.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Быки» в среднем пропускают чуть реже гола за матч

«Сан-Паулу» уступил в 3 своих последних поединках

«Трёхцветные» в среднем забивают реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Ред Булл Брагантино» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидеру.

Номинальные хозяева борются за самые высокие места, да и «Сан-Паулу» уступил в трех своих последних поединках.

Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.10