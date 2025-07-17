Ред Булл Брагантино — Сан-Паулу. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июля 2025 года

RB Bragantino
Сан-Паулу
«Ред Булл Брагантино»
Турнирное положение: «Быки» борются за лидерство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Ред Булл Брагантино» всего на один пункт отстает от лидера чемпионата. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 13 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» забодали «Коринтианс» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Баии» (0:3). А вот поединок с «Васко да Гамой» принес три очка в копилку (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Ред Булл Брагантино» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Быки» нынче выглядят достаточно уверенно. Вот только забивает команда с некоторой натугой.
Причем «Ред Булл Брагантино» традиционно неудачно противостоит «Сан-Паулу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена подтянуться к лидеру.
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: «Трёхцветные» сражаются за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Сан-Паулу» на один зачетный пункт опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Сан-Паулу» уступил «Фламенго» (0:2).
До того команда была бита «Васко да Гамой» (1:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Баии» (1:2).
При этом «Сан-Паулу» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сан-Паулу» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 10 мячей в 13 поединках чемпионата.
При этом «Сан-Паулу» пропускает в среднем чаще одного мяча за матч. А вот победила команда всего в двух матчах текущего чемпионата.
Команда уступила в трех своих последних поединках. При этом в чемпионате «трёхцветные» не побеждают уже 2 месяца.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- «Быки» в среднем пропускают чуть реже гола за матч
- «Сан-Паулу» уступил в 3 своих последних поединках
- «Трёхцветные» в среднем забивают реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.25Альянса Лима — Гремио: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.10Сан-Антонио Було Було — Онсе Кальдас: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: «Ред Булл Брагантино» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидеру.
Номинальные хозяева борются за самые высокие места, да и «Сан-Паулу» уступил в трех своих последних поединках.
Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.10