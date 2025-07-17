ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСтанислав Черчесов: «Челси» сумел вырвать сердце ПСЖ в лице Витиньи, Руиса и Невеша Альваро КаррерасКаррерас снова в «Реале»: его отпустили бесплатно, а вернули за 50 миллионов Джон ДуранОт одного из лучших в АПЛ до «Фенербахче». Странный путь Джона Дурана
    Все новости спорта

    «Быки» затопчут «Сан-Паулу»

    Ред Булл Брагантино — Сан-Паулу. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Сан-Паулу»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Исидро Питта
    17 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Сан-Паулу», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Июля 2025 года

    RB Bragantino

  • Бразилия. Серия А
    •  RB Bragantino 03:30 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Быки» борются за лидерство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ред Булл Брагантино» всего на один пункт отстает от лидера чемпионата. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 13 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» забодали «Коринтианс» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Баии» (0:3). А вот поединок с «Васко да Гамой» принес три очка в копилку (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Ред Булл Брагантино» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Быки» нынче выглядят достаточно уверенно. Вот только забивает команда с некоторой натугой.

    Причем «Ред Булл Брагантино» традиционно неудачно противостоит «Сан-Паулу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена подтянуться к лидеру.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Трёхцветные» сражаются за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сан-Паулу» на один зачетный пункт опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

  • Выстрел в ногу либо необходимость? В РПЛ планируют ужесточить лимит на легионеров
  • Министерство спорта намерено уменьшить количество иностранцев в клубах чемпионата России
  • 14/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Сан-Паулу» уступил «Фламенго» (0:2).

    До того команда была бита «Васко да Гамой» (1:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Баии» (1:2).

    При этом «Сан-Паулу» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сан-Паулу» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 10 мячей в 13 поединках чемпионата.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Сан-Паулу» пропускает в среднем чаще одного мяча за матч. А вот победила команда всего в двух матчах текущего чемпионата.

    Команда уступила в трех своих последних поединках. При этом в чемпионате «трёхцветные» не побеждают уже 2 месяца.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Быки» в среднем пропускают чуть реже гола за матч

    • «Сан-Паулу» уступил в 3 своих последних поединках

    • «Трёхцветные» в среднем забивают реже одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: «Ред Булл Брагантино» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидеру.

    Номинальные хозяева борются за самые высокие места, да и «Сан-Паулу» уступил в трех своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ред Булл Брагантино — Сан-Паулу?

    Матч Ред Булл Брагантино — Сан-Паулу состоится 17 июля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Сан-Паулу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ред Булл Брагантино — Сан-Паулу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ред Булл Брагантино — Сан-Паулу?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ред Булл Брагантино — Сан-Паулу?

    Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Сентраль Кордоба — Серро Ларго
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Баия — Америка де Кали
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ибин У — Скулкейт
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Альтмайер — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Мехия — Басаваредди
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дакворт — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хвалинска — Тайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  3.48
  • Прогноз на матч Йуван — Чирико
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ромеро Гормаз — Рус
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Майхшак — Бусе
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шишкова — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Мартинес — Бурручага
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Барриос-Веро — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ред Булл Брагантино — Сан-Паулу: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 17.07.202503:30. «Быки» затопчут «Сан-Паулу»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры