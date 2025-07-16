Лукас Васкес покинул мадридский «Реал»

Мадридскийофициально объявил об уходепо окончании контракта.

«Реал Мадрид выражает благодарность и признательность Лукасу Васкесу — одной из величайших легенд нашего клуба. Лукас Васкес пришел в Реал Мадрид в 2007 году, в возрасте 16 лет, и прошел все ступени нашей академии — от юношеской команды Кастильи», — говорится в заявлении мадридского клуба.

После аренды в «Эспаньоле», где Васкес провел сезон 2014/15, футболист дебютировал за первую команду «Реала» в сентябре 2015 года. За десять сезонов Васкес провел 402 матча в составе «сливочных».

Вместе с клубом Васкес завоевал 23 трофея: 5 Кубков Лиги чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 титула Ла Лиги, 1 Кубок Испании, 4 Суперкубка Испании.