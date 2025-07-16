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    Слуцкий: Для меня самым важным является то, что я счастлив в «Шанхай Шэньхуа»

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Шанхай Шэньхуа
    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о продлении контракта с клубом.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Хочу сказать спасибо тем, кто работает в клубе — игрокам, руководству, тренерскому штабу, медикам. Конечно же болельщикам, которых считаю лучшими в мире. Я очень горд быть здесь, понимаю насколько это большой клуб с наивысшими целями. Но для меня самым важным является то, что я здесь счастлив.

    Я иностранец и мне нелегко адаптироваться к другому менталитету и культуре, но я очень рад быть здесь. Спасибо за продолжение сотрудничества. Я, надеюсь, что смогу быть эффективнее в следующем году», — сказал Слуцкий клубной пресс-службе.

    Специалист подписал новый контракт, который рассчитан до 2027 года, сообщает пресс-служба клуба. Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года.

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