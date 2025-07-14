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    Блаттер: Мы проиграли футбол Саудовской Аравии

    Футбол ФИФА
    Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике нынешнее руководство организации и выбранный ею курс в последние годы.

    Йозеф Блаттер
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    Йозеф Блаттер

    «Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Им предложили игру — и они её взяли. Удивительно, что внутри самой ФИФА нет никакого сопротивления этому. Футбола стало многовато.

    Одни и те же игроки и клубы страдают снова и снова, не получая достаточного отдыха. Экстремальная жара, сопровождающая клубный чемпионат мира всё лето», — это вредно для здоровья и недопустимо«, — сказал 89-летний швейцарец изданию The Athletic.

    Напомним, Йозеф Блаттер был президентом ФИФА с 1998‑го по 2015‑й год. Сейчас организацию возглавляет 55-летний итальянец Джанни Инфантино.

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