Блаттер: Мы проиграли футбол Саудовской Аравии

Экс-президент ФИФАподверг критике нынешнее руководство организации и выбранный ею курс в последние годы.

«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Им предложили игру — и они её взяли. Удивительно, что внутри самой ФИФА нет никакого сопротивления этому. Футбола стало многовато.

Одни и те же игроки и клубы страдают снова и снова, не получая достаточного отдыха. Экстремальная жара, сопровождающая клубный чемпионат мира всё лето», — это вредно для здоровья и недопустимо«, — сказал 89-летний швейцарец изданию The Athletic.

Напомним, Йозеф Блаттер был президентом ФИФА с 1998‑го по 2015‑й год. Сейчас организацию возглавляет 55-летний итальянец Джанни Инфантино.