Погребняк: Не думаю, что «ПСЖ» — очевидный фаворит в матче с «Челси»

Бывший футболист «Фулхэма» и «Штутгарта»высказался о предстоящем финале Клубного чемпионата мира между

«О престижности турнира говорить не приходится, потому что перед матчем "Реала" с "ПСЖ" Перес сказал, что хочет выиграть этот трофей. Очень важный турнир. Не думаю, что "ПСЖ" — очевидный фаворит. "Челси" демонстрирует отличную и зрелищную игру.

В составе обеих команд много высококвалифицированных и креативных футболистов. Будет очень осторожная игра, не будет много голов. Возможно, всё решится в дополнительное время. Не уверен однозначно насчёт фаворита», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Напомним, что матч «Челси» — «ПСЖ» состоится 13 июля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.