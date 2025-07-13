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    Погребняк: Не думаю, что «ПСЖ» — очевидный фаворит в матче с «Челси»

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси Футбол Франции ПСЖ
    Бывший футболист «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк высказался о предстоящем финале Клубного чемпионата мира между «ПСЖ» и «Челси».

    Павел Погребняк
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    Павел Погребняк

    «О престижности турнира говорить не приходится, потому что перед матчем "Реала" с "ПСЖ" Перес сказал, что хочет выиграть этот трофей. Очень важный турнир. Не думаю, что "ПСЖ" — очевидный фаворит. "Челси" демонстрирует отличную и зрелищную игру.

    В составе обеих команд много высококвалифицированных и креативных футболистов. Будет очень осторожная игра, не будет много голов. Возможно, всё решится в дополнительное время. Не уверен однозначно насчёт фаворита», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

    Напомним, что матч «Челси» — «ПСЖ» состоится 13 июля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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