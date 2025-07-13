Червиченко: Продление Даку — большая победа для «Рубина»

Экс-президентвысказался о продлении контрактас нападающим команды

«С одной стороны, продление Даку — большая победа для "Рубина". Но мне кажется, что это продление для дальнейшей продажи. Татарские хитрецы посчитали, что сейчас лучше заплатить ему за продление, а потом успешно продать.

Мне кажется, что Даку уже ближайшей зимой или следующим летом продадут в какой-то из московских клубов. Он за это время как раз угомонится со своими албанскими выходками», — сказал Червиченко Чемпионату.

Напомним, что «Рубин» объявил о продлении контракта с Даку до лета 2029-го года. В прошедшем сезоне форвард провел за казанскую команду 26 матчей в рамках РПЛ, забил 15 голов и сделал 6 голевых передач.