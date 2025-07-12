Лидер чемпионатаприметв матче 13-го тура, который состоится 12 июля в 22:30 мск.

«Фламенго» имеет 24 очка. Его лидерству угрожают «Крузейро» и «Брагантино». Таким образом, хозяевам сегодня нужно побеждать, чтобы остаться на вершине таблицы.

«Сан-Паулу» имеет свою задачу. Клуб отстает от зоны континентальных кубков на 3 пункта. Победа может значительно улучшить положение гостей в таблице, однако они проиграли 3 последних поединка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Фламенго» — фаворит букмекеров за 1.45, тогда как на победу гостей они предлагают 8.20.

Эксперты LiveSport. Ru дали прогноз на результативность поединка.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Сан-Паулу» смотрите на LiveCup. Run.

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