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    «Фламенго» — «Сан-Паулу»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    Лидер чемпионата «Фламенго» примет «Сан-Паулу» в матче 13-го тура, который состоится 12 июля в 22:30 мск.

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    «Фламенго» имеет 24 очка. Его лидерству угрожают «Крузейро» и «Брагантино». Таким образом, хозяевам сегодня нужно побеждать, чтобы остаться на вершине таблицы.

    «Сан-Паулу» имеет свою задачу. Клуб отстает от зоны континентальных кубков на 3 пункта. Победа может значительно улучшить положение гостей в таблице, однако они проиграли 3 последних поединка.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Фламенго» — фаворит букмекеров за 1.45, тогда как на победу гостей они предлагают 8.20.

    • Эксперты LiveSport. Ru дали прогноз на результативность поединка.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Сан-Паулу» смотрите на LiveCup. Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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