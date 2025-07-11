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    Булыкин — о возвращении «Оренбурга»: Если приняли такое решение, нужно его выполнять

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение РФС вернуть «Оренбург» в состав участников РПЛ вместо московского «Торпедо».

    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
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    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»

    «Что касается возвращения "Оренбурга" в РПЛ, в РФС знают, что делают, и у них больше информации. Самое главное, что это коллективное решение, которое всех устраивает. Для меня многое было нелогичным, но если приняли такое решение, нужно его выполнять. Все-таки РФС — главный футбольный орган в России», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

    Ранее московское «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

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