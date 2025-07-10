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    В «Твенте» подтвердили интерес «Спартака» к Влапу

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    Технический директор «Твенте» Ян Штройер отметил, что московский «Спартак» проявляет интерес к хавбеку Михелу Влапу.

    «Твенте»
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    «Твенте»

    Как сообщает Twente Insite, Штройер дал утвердительный ответ на вопрос о поступившем предложении от российского клуба.

    Ранее стало известно, что «Спартак» находится на финальной стадии переговоров с нидерландским клубом. Стороны обсуждают последние детали сделки, сумма которой составит около 4 млн евро. Сам Влап уже согласовал условия трехлетнего контракта с москвичами.

    В минувшем сезоне 26-летний атакующий хавбек провел 50 матчей, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. Действующее соглашение с «Твенте» рассчитано до лета 2026 года.

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