Эдин Джеко стал игроком «Фиорентины»

Нападающийофициально стал игроком

Футболист подписал контракт по схеме «1+1»: соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года с автоматическим продлением еще на сезон при выполнении определннных условий. Зарплата боснийского нападающего составит от 1,5 до 2 миллионов евро в год плюс бонусы.

В минувшем сезоне 39-летний форвард провел 53 матча за «Фенербахче», забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. В чемпионате Турции Джеко отличился 14 раз в 35 встречах, став вторым бомбардиром команды.

Ранее в карьере он выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому» и «Интер», всего забил 369 голов и сделал 153 результативные передачи на клубном уровне.

За сборную Боснии и Герцеговины Джеко провел 141 матч, отличившись 68 голами и 29 ассистами.