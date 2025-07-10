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    Эдин Джеко стал игроком «Фиорентины»

    Футбол Футбол Италии Фиорентина Фенербахче Трансферы
    Нападающий Эдин Джеко официально стал игроком «Фиорентины».

    Эдин Джеко
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    Эдин Джеко

    Футболист подписал контракт по схеме «1+1»: соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года с автоматическим продлением еще на сезон при выполнении определннных условий. Зарплата боснийского нападающего составит от 1,5 до 2 миллионов евро в год плюс бонусы.

    В минувшем сезоне 39-летний форвард провел 53 матча за «Фенербахче», забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. В чемпионате Турции Джеко отличился 14 раз в 35 встречах, став вторым бомбардиром команды.

    Ранее в карьере он выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому» и «Интер», всего забил 369 голов и сделал 153 результативные передачи на клубном уровне.

    За сборную Боснии и Герцеговины Джеко провел 141 матч, отличившись 68 голами и 29 ассистами.

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