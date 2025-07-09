«Зенит» — «Сьон». Онлайн, прямая трансляция

«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону РПЛ и сыграет товарищеский матч против швейцарского «Сьона», за который играет россиянин Антон Миранчук. За ходом матча можете следить вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

18:30 На данный момент известен только состав клуба из Санкт-Петербурга, где в старте выйдут только три россиянина, считая обладателя «заветной корочки» Дугласа Сантоса.

Стартовые составы

«Зенит»: Латышонок, Роман Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Дуглас Сантос, Барриос, Глушенков, Педро, Луис Энрике, Кассьерра.

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга в минувшем сезоне занял 2-е место в РПЛ, набрав 66 очков за 30 туров и отстали от ставших чемпионами страны «Краснодар» на один балл. Также сине-бело-голубые не смогли выиграть и кубок страны, проиграв в финале Пути РПЛ московскому ЦСКА.

Несмотря на упущенное чемпионство, «Зенит» оставил Сергея Семака в должности главного тренера и пойдет в новый сезон под его руководством.

«Зенит» уже успел провести три товарищеские встречи, в которых одержал победы над сербской «Црвеной Звездой» (3:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0). Также петербуржцы потерпели поражение в матче против «Балтики» (1:2)

«Сьон»

Команда из Швейцарии в своем чемпионате не достиг особых высот в минувшем сезоне, заняв 9-е место из 12 в высшем дивизионе своей страны. В национальном кубке клуб, где выступает россиянин Антон Миранчук, также не отличился, вылетев в 1/8 финала турнира от «Базеля».

Матч в Санкт-Петербурге станет третьим контрольным матчем для «Сьона» перед началом сезона — «красные» уже провели два «товарняка» против команд из своей страны и еще ни разу не проиграли. В матче против «Ксамакса» была одержана победа со счетом 2:0, а в поединке против «Туна» была зафиксирована результативная ничья — 1:1.

Личные встречи

«Зенит» и «Сьон» однажды играли друг против друга в 2016-м году в товарищеском матче и тогда победу одержала команда из Швейцарии со счетом 3:1.

Эксперты LIvesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.