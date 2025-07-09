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    Источник: У мадридского «Реала» лучшая посещаемость на Клубном чемпионате мира

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид Клубный чемпионат мира
    Мадридский «Реал» стал лидером по среднему количеству зрителей на матчах клубного чемпионата мира, сообщает The Athletic.

    Мадридский «Реал»
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    Мадридский «Реал»

    В среднем игры с участием испанского гранда собирали 67 247 болельщиков на трибунах. Самым посещаемым стал четвертьфинальный поединок против дортмундской «Боруссии», который прошел на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.

    На этой встрече присутствовали 76 611 зрителей, что значительно превышает среднюю посещаемость арены (43 000 человек). Не менее впечатляющие цифры были зафиксированы и на матче с мексиканской «Пачукой» (3:1) в Шарлотте — тогда на стадионе «Банк оф Америка» собралось 70 248 фанатов.

    Для сравнения, средняя посещаемость матчей клубного чемпионата мира составила 37 000 человек, что почти вдвое меньше, чем на играх с участием «Реала».

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