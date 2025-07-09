Источник: У мадридского «Реала» лучшая посещаемость на Клубном чемпионате мира

Мадридскийстал лидером по среднему количеству зрителей на матчах клубного чемпионата мира, сообщает The Athletic.

В среднем игры с участием испанского гранда собирали 67 247 болельщиков на трибунах. Самым посещаемым стал четвертьфинальный поединок против дортмундской «Боруссии», который прошел на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.

На этой встрече присутствовали 76 611 зрителей, что значительно превышает среднюю посещаемость арены (43 000 человек). Не менее впечатляющие цифры были зафиксированы и на матче с мексиканской «Пачукой» (3:1) в Шарлотте — тогда на стадионе «Банк оф Америка» собралось 70 248 фанатов.

Для сравнения, средняя посещаемость матчей клубного чемпионата мира составила 37 000 человек, что почти вдвое меньше, чем на играх с участием «Реала».