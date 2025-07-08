Игнатьев объяснил, почему отправился в Алжир

Форвард «Кабилии»рассказал, почему решил перейти в алжирский клуб.

«Я провел первую часть сезона в Армении, там забил 13 необычных, красивых голов плюс много победных. В Алжире я забил пять, и все голы неординарные и красивые. В целом прошла перезагрузка. Сейчас надо думать о своей карьере, о будущем.

Почему переехал в Алжир? Там тренер Йозеф Циннбауэр. Он работал со мной в "Локомотиве". Мы с ним пообщались, он сделал предложение. Я посмотрел, как фанаты ходят на игры, какая атмосфера, на уровень футбола в целом. Думаю: почему нет? Решил попробовать. История творится на ваших глазах», — цитирует Игнатьева «СЭ».

Игнатьев перешел в алжирский клуб зимой 2025 года. За «Кабилию» форвард сыграл 12 матчей и забил 5 голов.