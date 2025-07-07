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    Романо: «Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи»

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    Нападающий Виктор Осимхен может продолжить выступать за «Галатасарай». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Стало известно, что руководство турецкого клуба уже сделало трансферное предложение «Наполи» в размере 50 млн евро и 5 млн евро в качестве бонусов. Сам Осимхен также хочет выступать за «Галатасарай».

    Боссы «Наполи» отказались от этого предложения. Дело в том, что неаполитанцы хотят получить минимум 75 млн евро за трансфер.

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    • «Аль-Хиляль» готов заплатить такие деньги, но сам Осимхен не хочет подписывать контракт с клубом из Саудовской Аравии.

    В прошедшем сезоне форвард выступал за «Галатасарай» на правах аренды, где провел 41 матч во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 8 голевых передач.

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