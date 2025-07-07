Романо: «Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи»

Нападающийможет продолжить выступать за. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство турецкого клуба уже сделало трансферное предложение «Наполи» в размере 50 млн евро и 5 млн евро в качестве бонусов. Сам Осимхен также хочет выступать за «Галатасарай».

Боссы «Наполи» отказались от этого предложения. Дело в том, что неаполитанцы хотят получить минимум 75 млн евро за трансфер.

«Аль-Хиляль» готов заплатить такие деньги, но сам Осимхен не хочет подписывать контракт с клубом из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне форвард выступал за «Галатасарай» на правах аренды, где провел 41 матч во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 8 голевых передач.