Романо: «Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи»

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
Стало известно, что руководство турецкого клуба уже сделало трансферное предложение «Наполи» в размере 50 млн евро и 5 млн евро в качестве бонусов. Сам Осимхен также хочет выступать за «Галатасарай».
Боссы «Наполи» отказались от этого предложения. Дело в том, что неаполитанцы хотят получить минимум 75 млн евро за трансфер.
«Аль-Хиляль» готов заплатить такие деньги, но сам Осимхен не хочет подписывать контракт с клубом из Саудовской Аравии.
В прошедшем сезоне форвард выступал за «Галатасарай» на правах аренды, где провел 41 матч во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 8 голевых передач.