Корнеев: Жерсон стоит своих денег

Заслуженный тренер Россиисчитает трансфер бразильского полузащитникав «Зенит» из «Фламенго» отличным усилением для клуба.

«Жерсон из "Фламенго" — это реальное усиление? Да, реальное. Его статистика выглядит на должном уровне. Но несколько моментов в матче с "Баварией" на клубном чемпионате мира меня все же насторожили. В ряде эпизодов он просто бросал играть, выключался. Надеюсь, это всего лишь редкие исключения из правил.

По функционалу это второй Вендел или Клаудинью? Скорее Вендел.

25 миллионов за него не многовато? Это вообще-то ведущий игрок "Фламенго", а не АЕК»..., — сказал Корнеев «СЭ».

Ожидается, что о приобретении Жерсона официально будет объявлено 9 июля во время матча с швейцарским «Сьоном».