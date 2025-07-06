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    Мусаев: В Армении сейчас много разговоров о том, что Сперцян должен обязательно уехать

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о возможном уходе капитана команды Эдуарда Сперцяна.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    По словам специалиста, клуб готов рассмотреть выгодные предложения по игроку, но не намерен препятствовать его развитию.

    «В Армении сейчас много разговоров о том, что Эдуард должен обязательно уехать, как когда-то Генрих Мхитарян. Я сказал ему: ты здесь — легенда, тебя все любят, ты капитан, у тебя все получается. Не стоит уезжать любой ценой», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

    «Краснодар» стал чемпионом России, впервые в истории завоевав золотые медали Российской Премьер-лиги. Эдурад Сперцян был признан лучшим полузащитником сезона-2024/25 в РПЛ.

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