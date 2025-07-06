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    Фариоли стал главным тренером «Порту»

    Футбол Португалия Порту Аякс Ницца
    Новым главным тренером «Порту» стал 36-летний итальянец Франческо Фариоли, сообщает официальный сайт клуба.

    Франческо Фариоли
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    Франческо Фариоли

    Он сменил на этой должности аргентинца Мартина Ансельми, который принял команду в январе 2025 года и был уволен за плохие результаты.

    Ранее Фариоли работал в голландском «Аяксе», с которым расстался в мае этого года. При нем команда упустила золотые медали в Эредивизие, хотя шла первой за 5 туров до конца с отрывом в 9 очков от конкурентов.

    Также Фариоли возглавлял «Ниццу», «Аланьяспор» и «Карагюмрюк».

    Последним местом работы Фариоли был «Аякс», который он покинул в мае. Под его руководством команда упустила чемпионство в чемпионате Нидерландов, лидируя с преимуществом в 9 очков за пять туров до окончания сезона.

    До этого Фариоли также тренировал «Ниццу», а также турецкие «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк».

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