Фариоли стал главным тренером «Порту»

Новым главным тренеромстал 36-летний итальянец, сообщает официальный сайт клуба.

Он сменил на этой должности аргентинца Мартина Ансельми, который принял команду в январе 2025 года и был уволен за плохие результаты.

Ранее Фариоли работал в голландском «Аяксе», с которым расстался в мае этого года. При нем команда упустила золотые медали в Эредивизие, хотя шла первой за 5 туров до конца с отрывом в 9 очков от конкурентов.

Также Фариоли возглавлял «Ниццу», «Аланьяспор» и «Карагюмрюк».

Последним местом работы Фариоли был «Аякс», который он покинул в мае. Под его руководством команда упустила чемпионство в чемпионате Нидерландов, лидируя с преимуществом в 9 очков за пять туров до окончания сезона.

До этого Фариоли также тренировал «Ниццу», а также турецкие «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк».