Фариоли стал главным тренером «Порту»

Франческо Фариоли Фото: globallookpress.com
Он сменил на этой должности аргентинца Мартина Ансельми, который принял команду в январе 2025 года и был уволен за плохие результаты.
Ранее Фариоли работал в голландском «Аяксе», с которым расстался в мае этого года. При нем команда упустила золотые медали в Эредивизие, хотя шла первой за 5 туров до конца с отрывом в 9 очков от конкурентов.
Также Фариоли возглавлял «Ниццу», «Аланьяспор» и «Карагюмрюк».
Последним местом работы Фариоли был «Аякс», который он покинул в мае. Под его руководством команда упустила чемпионство в чемпионате Нидерландов, лидируя с преимуществом в 9 очков за пять туров до окончания сезона.
До этого Фариоли также тренировал «Ниццу», а также турецкие «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк».