Обе команды стоят друг друга. «Флуминенсе» в прошлом раунде плей-офф выбил из турнира миланский «Интер». Однако еще большей неожиданностью стала победа «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити».
Нас ждет интересный поединок двух темных лошадок клубного ЧМ. При этом команды еще ни разу между собой не встречались. Посмотрим, кто окажется в полуфинале.
Прогнозы и ставки
Полезная информация для ставок:
- Шансы команд на победу в матче букмекеры оценивают коэффициентами 2.90 и 2.55. За 1.95 и 1.80 можно поставить на проход команд в полуфинал.
- Эксперты LiveSport.Ru рассказали о том, стоит ли ждать от матча голов.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» смотрите на LiveCup.Run.
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