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    «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Латинская Америка Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    4 июля на стадионе «Орландо Цитрус Боул» в Орландо состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира «Флуминенсе»«Аль-Хиляль». Начало в 22:00 мск.

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    Обе команды стоят друг друга. «Флуминенсе» в прошлом раунде плей-офф выбил из турнира миланский «Интер». Однако еще большей неожиданностью стала победа «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити».

    Нас ждет интересный поединок двух темных лошадок клубного ЧМ. При этом команды еще ни разу между собой не встречались. Посмотрим, кто окажется в полуфинале.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Шансы команд на победу в матче букмекеры оценивают коэффициентами 2.90 и 2.55. За 1.95 и 1.80 можно поставить на проход команд в полуфинал.

    • Эксперты LiveSport.Ru рассказали о том, стоит ли ждать от матча голов.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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