Романцев: Жаль, что судьба развела Дзюбу со «Спартаком»

Экс-тренер «Спартака» и сборной Россиивысказался об игре нападающего. Форвард является воспитанником красно-белых, а сейчас выступает за «Акрон».

«О Дзюбе до сих пор говорят много и по-разному. Для меня он в первую очередь форвард, наделенный такими ценными качествами, как умение выигрывать "воздух", чувством партнера, поставленный удар. А еще по натуре это лидер с характером настоящего бойца. Что доказывал не только в каждой из своих команд, но и на чемпионате мира-2018 в сборной России. И когда я вижу матчи с участием Артема, то смотрю футбол всегда с особым интересом, поскольку он живет им. И, получая удовольствие от игры, старается дарить его другим. Именно это выделил в нем тренер "Акрона" Заур Тедеев.

Ну а мне искренне жаль, что судьба развела Артема со "Спартаком", в атаке которого он бы занял место лидера. О чем, кстати, частенько напоминал голами во встречах с красно-белыми», — цитирует Романцева «СЭ».

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В минувшем сезоне «Акрон» занял 9-е место в таблице чемпионата России, а «Спартак» финишировал на 4-й строчке.