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    Заварзин: «Спартак» является явным фаворитом своей группы в Кубке России

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о перспективах «красно-белых» на групповом этапе Кубка России Пути РПЛ.

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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Какие были лидеры у нас в футболе, такие и остались. В перспективы Нижнего Новгорода и махачкалинского "Динамо" особо не верится.

    Что касается "Ростова", то за последние годы они устали от сложной логистики, долгая дорога очень угнетает. Так что, конечно же, "Спартак" является явным фаворитом своей группы», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

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  • 25/06/2025

    • Ранее стали известны результаты жеребьевки группового этапа Кубка России Пути РПЛ. «Спартак» в одной группе сыграет против «Ростова», «Пари НН» и махачкалинского «Динамо».

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