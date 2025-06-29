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    «Оренбург» готов заменить «Торпедо» в РПЛ в случае его снятия

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    Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин ожидает решения руководства РПЛ по московскому «Торпедо» и сообщил, что клуб готов заменить автозаводцев в элитном дивизионе.

    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
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    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»

    «Давайте дождемся официальной информации, пока это только домыслы. Но мы готовы к РПЛ и по составу, и по инфраструктуре хоть завтра. Естественно, мы хотим играть в РПЛ», — сказал Волженкин «СЭ».

    Ранее некоторые источники сообщили, что руководство РПЛ рассматривает возможность снятия «Торпедо».

    С 21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. Они обвиняются во взятке арбитру матча Первой лиги для принятия решения в пользу «Торпедо».

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