«Оренбург» готов заменить «Торпедо» в РПЛ в случае его снятия

Президент «Оренбурга»ожидает решения руководства РПЛ по московскомуи сообщил, что клуб готов заменить автозаводцев в элитном дивизионе.

«Давайте дождемся официальной информации, пока это только домыслы. Но мы готовы к РПЛ и по составу, и по инфраструктуре хоть завтра. Естественно, мы хотим играть в РПЛ», — сказал Волженкин «СЭ».

Ранее некоторые источники сообщили, что руководство РПЛ рассматривает возможность снятия «Торпедо».

С 21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. Они обвиняются во взятке арбитру матча Первой лиги для принятия решения в пользу «Торпедо».