Мареска — о выходе в четвертьфинал КЧМ-2025: Мы получили заслуженную награду

Главный тренер «Челси»считает выход своей команды в четвертьфинал Клубного чемпионата мира абсолютно заслуженным.

«Я горжусь выступлением, очень горжусь. Оно закончилось на 85-й минуте. Затем игру остановили, и началась совершенно новая игра. Когда ты сидишь в ожидании больше часа, это нелегко, но мы продолжали играть, и я думаю, что получили заслуженную награду. Мы входим в первую восьмерку команд в этом соревновании, и мы очень счастливы», — цитирует итальянца DAZN.

В 1/8 финала турнира «Челси» в дополнительное время обыграл «Бенфику» со счетом 4:1. На 85-й минуте матч был прерван на два часа из-за сильной грозы.

Теперь в четвертьфинале встретится с «Палмейрасом». Игра состоится 5 июля и начнется в 4:00 мск.

На 85-й минуте арбитр прервал встречу из-за грозы в районе стадиона, из-за чего игра продолжилась спустя два часа.

В четвертьфинале «Челси» встретится с «Палмейрасом». Матч пройдет 5 июля и начнется в 4:00 мск.