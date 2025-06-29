ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руд ван НистелройТотальная капитуляция: почему у ван Нистелроя не получилось спасти «Лестер»
    Все новости спорта

    Мареска — о выходе в четвертьфинал КЧМ-2025: Мы получили заслуженную награду

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси Португалия Бенфика
    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска считает выход своей команды в четвертьфинал Клубного чемпионата мира абсолютно заслуженным.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я горжусь выступлением, очень горжусь. Оно закончилось на 85-й минуте. Затем игру остановили, и началась совершенно новая игра. Когда ты сидишь в ожидании больше часа, это нелегко, но мы продолжали играть, и я думаю, что получили заслуженную награду. Мы входим в первую восьмерку команд в этом соревновании, и мы очень счастливы», — цитирует итальянца DAZN.

  • Буря, ВАР и воскресший Нкунку: «Челси» пережил хаос против «Бенфики» и вышел в четвертьфинал
  • Матч снова был прерван на несколько часов из-за погоды
  • Сегодня

    • В 1/8 финала турнира «Челси» в дополнительное время обыграл «Бенфику» со счетом 4:1. На 85-й минуте матч был прерван на два часа из-за сильной грозы.

    Теперь в четвертьфинале встретится с «Палмейрасом». Игра состоится 5 июля и начнется в 4:00 мск.

    На 85-й минуте арбитр прервал встречу из-за грозы в районе стадиона, из-за чего игра продолжилась спустя два часа.

    В четвертьфинале «Челси» встретится с «Палмейрасом». Матч пройдет 5 июля и начнется в 4:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси против ПСЖ: кто кого?
  • «ПСЖ» — «Интер Майами». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Фламенго» не так уж и прост
  • «Фламенго» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Зенит» наконец-то одолеет белградцев
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Коста-Рика
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры