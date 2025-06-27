«Наполи» согласовал условия личного контракта с полузащитником ПСВ Лангом

и полузащитникдостигли соглашения по личным условиям контракта.

По информации журналиста Маттео Моретто и других источников, 26-летний полузащитник подпишет с неаполитанцами соглашение до 2030 года с зарплатой около 2,8 миллиона евро в год после вычета налогов, а также бонусами.

В данный момент «Наполи» и ПСВ продолжают переговоры по сумме трансфера: итальянский клуб готов заплатить 30–35 миллионов евро, а также предоставить 10% от возможной будущей перепродажи игрока.

В минувшем сезоне Ноа Ланг провел за ПСВ 30 матчей в Эредивизи, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.