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    «Наполи» согласовал условия личного контракта с полузащитником ПСВ Лангом

    Футбол Футбол Италии Наполи Эредивизия ПСВ Трансферы
    «Наполи» и полузащитник ПСВ Ноа Ланг достигли соглашения по личным условиям контракта.

    Ноа Ланг
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    Ноа Ланг

    По информации журналиста Маттео Моретто и других источников, 26-летний полузащитник подпишет с неаполитанцами соглашение до 2030 года с зарплатой около 2,8 миллиона евро в год после вычета налогов, а также бонусами.

    В данный момент «Наполи» и ПСВ продолжают переговоры по сумме трансфера: итальянский клуб готов заплатить 30–35 миллионов евро, а также предоставить 10% от возможной будущей перепродажи игрока.

    В минувшем сезоне Ноа Ланг провел за ПСВ 30 матчей в Эредивизи, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

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