«Монтеррей» вышел в 1/8 финала КЧМ, разгромив «Ураву Ред Даймондс»

Мексиканскийодержал победу над японским(4:0) в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Сместился с фланга к центру Нельсон Деосса и пробил с дальней дистанции под перекладину, но по центру ворот. Не лучшим образом сыграл голкипер, пропустив мяч между рук.

Спустя четыре минуты Поперечным пасом Альварадо нашел в штрафной «Уравы» Хермана Бертераме, который низом пробил из-под защитника точно в дальний угол ворот, застав врасплох голкипера.

Счет стал крупным на 39-й минуте. Хесус Корона протащил мяч со своей половины поля к чужой штрафной и с дальней дистанции пробил точно в девятку, а Нисикава снова не смог спасти.

Победную точку мексиканцы поставили уже в компенсированное время. Зацепился Деосса за мяч на чужой половине поля и забросил в штрафную, где в падении протолкнул мяч мимо голкипера точно в сетку Бертераме.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа E Урава Ред Даймондс — Монтеррей 0:4 Голы: 0:1 Нельсон Деосса (30'), 0:2 Херман Бертераме (34'), 0:3 Хесус Корона (39'), 0:4 Херман Бертераме (90 + 7') Урава Ред Даймондс: Сюсаку Нисикава, Данило Боса, Мариус Хёйбротен, Ёити Наганума, Каито Ясуи (Рио Нитта, 81'), Самуэль Густафссон (Таиси Мацумото, 46'), Матеус Савио (Томоаки Окубо, 70'), Юсукэ Мацуо, Такахиро Сэкинэ (Такуя Огивара, 68'), Такуро Канеко (Тиаго Сантана, 46'), Ryoma Watanabe Монтеррей: Эстебан Андрада, Серхио Рамос, Стефан Медина (Виктор Гусман, 85'), Рикардо Чавес, Оливер Торрес, Нельсон Деосса, Фидель Амбрис (Хорди Кортисо, 84'), Луис Рейес (Херардо Артеага, 65'), Альфонсо Альварадо (Роберто Де ла Роса, 65'), Херман Бертераме, Хесус Корона (Икер Фимбрес, 65') Предупреждения: Кейден Кларк (20'), Данте Сили (58'), Dawid Bugaj (90 + 3')

«Монтеррей»набрал 5 очков и вышел из группы Е со второго места. В 1/8 финала мексиканцы сыграют 2 июля с дортмундскй «Боруссией». «Урава», потерпевшая три поражения, покидает турнир.